Migranti: Italia stanzia 4,7mld. Nel 2017 quasi 9mila allontanati

4,7 miliardi per gestire il fenomeno migratorio. E i dati parlano anche di quasi 9mila allontanamenti nel 2017.

Cambiano le rotte, altre vengono bloccate, ma il fenomeno migratorio non si ferma. Questo ha portato l'Italia a prevedere, nel Def 2017, uno stanziamento di 4,7 miliardi di euro, vista l'ipotesi di crescita dei flussi. La maggior parte della somma, il 68%, pari a 3,1 miliardi circa, andrà all'accoglienza. Il 18,8%, cioè circa 880milioni di euro, sarà utilizzato per le operazioni di soccorso.



Il prefetto Gerarda Pantalone, capo del Dipartimento delle libertà civili e l'Immigrazione del ministero dell'Interno ha parlato di 1 miliardo e 320 milioni destinati ai centri di accoglienza. In audizione alla Commissione Migranti, il Prefetto ha fornito anche dati sui rimpatri. Sono stati 8.935 i migranti irregolari allontanati nel 2017. La maggioranza è stata respinta alle frontiere; 2.647 sono stati rimpatriati.



Nel frattempo, un gruppo di lavoro formato da rappresentanti del Viminale e delle Regioni sta individuando nuovi Centri di permanenza per il rimpatrio, tra realizzazione di nuove strutture e il potenziamento e la ristrutturazione di quelle esistenti.



Mauro Torresi