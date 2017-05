Ambiente; "La verde Pesaro" progetto per il verde urbano

Incontri, passeggiate, cultura per il verde urbano e per l'ambiente

Per una rinnovata coscienza ambientale.

“La verde Pesaro” è il progetto che unisce le associazioni Lupus in Fabula, Legambiente, WWF e Accademia agraria ed il Comune. L'idea nasce dal Tavolo per l'ambiente e si pone come un corso itinerante e gratuito per i cittadini. Si parte domenica con “Arbotrekking, conoscenze in movimento” facile camminata urbana al parco della Pace alla scoperta del patrimonio accompagnati dagli esperti Massimo Pandolfi e Andrea Fazi .

“L'interesse è far crescere la volontà di scoprire e tutelare il nostro verde” ha spiegato Franca Foronchi, assessore all' Ambiente.

Il progetto prevede anche 4 incontri divulgativi dal titolo “Essere Pianta” e da settembre 4 feste nei parchi della città. Nel video l'intervista a Franca Foronchi, assessore Ambiente, Massimo Pandolfi WWF Pesaro.



VA