Giochi dei Piccoli Stati 2017: il piano sicurezza predisposto dalla Gendarmeria

Mancano pochi giorni all'apertura dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa e già da tempo la Repubblica si sta preparando per affrontare l'evento anche sul piano della sicurezza. Adottate per l'occasione misure straordinarie: per la settimana dei Giochi, tutto il personale della Gendarmeria, in collaborazione con gli altri Corpi di polizia e con l'ausilio dei militi dei corpi militari volontari, verrà impiegato nei servizi di ordine pubblico e sicurezza nonché nei servizi di scorta e tutela ravvicinata delle varie personalità. Previsto un rafforzamento di tutti controlli e del presidio del territorio in particolare nelle aree interessate dalle manifestazioni sportive e nel centro storico di Città, che sarà meta di grande afflusso di visitatori; si prevedono oltre 1400 presenze tra delegati, atleti e accompagnatori degli Stati partecipanti alla competizione sportiva. Per la cerimonia di inaugurazione di domenica sera registrato il tutto esaurito: predisposti per l'occasione serrati controlli agli ingressi del San Marino Stadium con metal detector. Allestito inoltre un posto di polizia nel parco olimpico per favorire la ricezione di denunce. Infine grazie ai buoni rapporti con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiano si potrà contare sull'ausilio di artificieri specializzati.

Un evento che racchiude in sé anche un'importante valenza politica come osserva lo stesso Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi.



Nel video l'intervista.



