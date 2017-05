Iss: sedute straordinarie per vaccino contro meningite

Dal primo gennaio al 26 maggio sono 1.134 i vaccini somministrati contro la meningite. In totale 2.944.

Ancora piogge di chiamate per il vaccino contro la meningite. Venerdì si riunirà La Commissione ad hoc, istituita a gennaio dal nuovo Comitato Esecutivo dell'Iss, per proporre soluzioni su come implementare il servizio e delineare le nuove strategie anche in termini di informazione e sensibilizzazione.

L'invito è quello ad aprire una riflessione condivisa.

I tempi di attesa sono lunghi, arrivano fino a 3 mesi, anche se l'Iss ha organizzato sedute straordinarie con 80 vaccinazioni contro la meningite alla settimana per esempio in vista delle vacanze estive nella Casa Vacanza di Pinarella di Cervia. Le persone che fanno richiesta vengono registrate e richiamate non appena si libera un posto. Dal primo gennaio al 26 maggio sono 1.134 i vaccini somministrati contro la meningite. In totale 2.944.

Nel 2016 le vaccinazioni sono state 1.063, sono quindi quasi triplicate in un anno.

Il problema di smaltire le liste d'attesa c'è ma fanno sapere dall'Iss c'è l'intenzione di organizzare al meglio il servizio anche alla luce di una maternità e un pensionamento che hanno affievolito l'organico. Intanto il mondo scientifico affronta il costante calo delle coperture vaccinali per comprenderne meglio le motivazioni e per implementare le strategie da mettere in atto per contrastarlo.



