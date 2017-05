Taormina, G7 al via: al centro terrorismo, clima e commercio internazionale

Tra imponenti misure di sicurezza, si è aperta stamattina a Taormina la prima giornata del G7. Il confronto politico verterà su un'agenda molto ricca sulla quale restano divisioni di vedute tra Europa e Usa, in particolare su clima e commercio, mentre sulla lotta al terrorismo c'è maggiore unità di intenti. A fare gli onori di casa è il premier Gentiloni: 'Al G7 chiediamo risultati, non sarà un confronto semplice', ha detto annunciando che 'su terrorismo e sicurezza faremo una dichiarazione importante'. Il presidente del Consiglio Ue Tusk ha ricordato

che si tratta del 'più difficile dei G7', ma l'Ue 'farà di tutto per un'accordo' e 'lavorerà per l'unità'. Il presidente della commissione europea Juncker avvisa Trump: 'Per noi l'accordo di Parigi' sul clima 'è da applicare interamente'.