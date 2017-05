Genova: 3000 i giovani che hanno accolto il Papa

Sono circa tremila i giovani che hanno accolto Papa Francesco al santuario della Madonna della Guardia sulle alture di Genova, per un incontro pubblico in cui verrà chiesto al Pontefice come portare avanti il loro percorso di credenti.

Sono giovani delle parrocchie e dei gruppi scout di tutta la provincia di Genova e hanno marciato per circa quattro chilometri da Scarpino fino al santuario per incontrare Francesco.