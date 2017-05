"Net Addictions": la dipendenza dalla Rete diventa romanzo

E' uno dei problemi che da anni colpisce diverse generazioni, soprattutto quelle più giovani: la dipendenza da Internet. Sull'abuso della Rete è stata dedicata parte della mattinata del San Marino Young People's Day, in Città. Lo psicologo Giuseppe Lavenia e lo scrittore Simone Scala hanno presentato il loro libro “Net Addictions”, un romanzo che prende spunto da storie reali per trattare il tema dell'utilizzo disfunzionale di Internet.



Tre i protagonisti, di diverse età: un ragazzo delle superiori, un'universitaria al primo anno e una donna di 52 anni. Tutto si svolge a Senigallia, nelle Marche, nel mese di agosto. Invece di passarlo all'aria aperta, i tre personaggi trascorrono il tempo chiusi in casa davanti al computer. Una tematica, questa, sempre più attuale e che, per i ragazzi, richiede aiuto e attenzione da parte dei genitori.



mt