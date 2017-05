Voce a ragazzi e ragazze: il sabato è San Marino Young People's Day

San Marino Young People's Day è un giorno intero dedicato ai giovani per comprendere i loro bisogni e scoprire le opportunità a loro dedicate in Repubblica. L'iniziativa, organizzata dalla Commissione per le Politiche Giovanili in collaborazione con la Segreteria di Stato al Territorio, è cominciata con un laboratorio teatrale tenuto dal Segretario di Stato Augusto Michelotti.



Diversi gli eventi in programma. Tra gli obiettivi, la ricostituzione del Forum dei Giovani: uno strumento per far valere i diritti dei residenti tra i 15 e i 32 anni. Dal pomeriggio fino a notte andranno in scena spettacoli e musica. Dalle 20,30 si esibiranno Pastel Case, il rapper sammarinese Irol con Kd-One e gli artisti del Progetto B.



