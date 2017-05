Web: ecco le truffe romantiche, raggiri da milioni di euro

E il fenomeno è ancora nascosto.

Un militare americano, un medico senza frontiere, un ingegnere impegnato all'estero. Tutte maschere virtuali 'indossate' dai nuovi truffatori che usano Internet per spillare denaro a persone sole in cerca di un'anima gemella. Come funziona il raggiro? Il truffatore avvicina la persona su siti di incontri, su Facebook, su Linkedin oppure tramite e-mail. Il finto corteggiatore mostra foto (rubate) di sé e inizia il corteggiamento. Un corteggiamento del quale non si riesce più a fare a meno.



Partono allora le richieste di denaro. Un pacco da sbloccare alla dogana, un bisogno particolare, un aiuto per i figli: sono diversi i motivi inventati per sottrarre soldi. Il meccanismo alla fine si scopre, magari dopo aver versato una fortuna, e le conseguenze, a livello psicologico, possono essere 'pesanti'.



L'organizzazione senza scopo di lucro Romantic Scam parla di 27 milioni di dollari (quasi 25 milioni di euro) ottenuti col raggiro solo in Italia nel 2013. E il fenomeno è ancora nascosto. Le soluzioni: parlarne, con familiari o amici, e cercare informazioni sulla persona tramite Google e simili.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Letizia Lello, responsabile del sito Romantic-scam.eu