Frecce Tricolori Bellaria 3-4 giugno

Domenica 4 giugno, tutti con gli occhi al cielo per l’atteso “Bellaria Igea Marina Airshow 2017”: grandi protagoniste della manifestazione saranno le Frecce Tricolori, la cui esibizione sarà preceduta da un ricchissimo programma di volo; l’evento si svolgerà indicativamente tra le 10.30 e le 13, ricordando che sabato 3 giugno, nello stesso orario, andranno in scena le prove della manifestazione, vero e proprio spettacolo nello spettacolo.

“Quartier generale” della manifestazione sarà l’area allestita in zona porto canale, dove sia sabato che domenica sarà aperto il “Villaggio aeronautico” dalle 10 alle 19, che, tra gli altri, metterà in mostra riproduzioni di grandi dimensioni di aerei ed elicotteri, affiancati da stand e dallo store ufficiale dell’Aeronautica Militare.