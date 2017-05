29 maggio 2011: i maltesi si esprimono a favore del divorzio, ultimo paese in Europa

Il 29 maggio 2011 si svolge a Malta il referendum per l'introduzione del divorzio. Il 72% dei votanti si è espresso a favore. Malta era l'ultimo paese in Europa in cui non era possibile divorziare. Al mondo ora non è consentito solo nelle Filippine.