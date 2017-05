Giochi dei Piccoli Stati d'Europa: il giorno dell'inaugurazione

Si apre oggi a San Marino la 17esima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d'Europa. Cinque giorni di gare, da martedì a sabato, 14 discipline – con l'esordio assoluto del tiro con l'arco – e 306 medaglie: 96 ori, 96 argenti e 114 bronzi, perché nel judo, nel tennis e nel tennistavolo i perdenti delle semifinali andranno ex aequo sul podio. A contendersele, 894 atleti: i maschi sono 526, le donne invece sono 368. Questa sera alle 21,00 al San Marino Stadium la cerimonia di apertura diretta dal regista Vittorio Picconi.

E lo sport olimpico si trasforma anche in una occasione di confronto politico. Al centro degli incontri istituzionali l'accordo di associazione con l'UE. Per parlare di Europa martedì è già stata fissata una colazione di lavoro al Begni tra il Ministro di Stato di Monaco Serge Telle e il Ministro degli Esteri andorrano Antoni Martì Petit, con il Segretario agli Esteri Nicola Renzi. Oggi previsto l'arrivo del principe Alberto II di Monaco. Annunciati anche il Granduca Enrico di Lussemburgo ed il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach, oggi in Udienza generale a Palazzo durante la quale gli verrà consegnata anche una onorificenza.