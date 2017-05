Savorelli Bcsm su fb: “io lo sceriffo solitario che difende la legge”

Lorenzo Savorelli come "sceriffo solitario di San Marino che difende la legge". E' quanto ha scritto a commento di una sua foto profilo su Facebook il direttore di Banca Centrale. Nella foto in bianco e nero​ si​ ritrae​ come lo sceriffo Kane del celeberrimo "Mezzogiorno di fuoco" ​.​ Savorelli risponde in inglese definendo il suo un "duro lavoro" ai commenti dei suoi "amici" che ironizzano definendolo eroico.​ "Io sceriffo solitario di San Marino che difende la legge".