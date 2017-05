30 maggio 1431: Giovanna d’Arco viene arsa viva per eresia

Giovanna d'Arco è un'eroina nazionale francese, venerata come santa dalla Chiesa cattolica, e conosciuta anche come la Pulzella d'Orléans.

Riunì al proprio Paese parte del territorio caduto in mano agli inglesi, contribuendo a risollevarne le sorti durante la guerra dei cent'anni, guidando vittoriosamente le armate francesi contro quelle inglesi.

Giovanna fu sottoposta a un processo per eresia, al termine del quale, il 30 maggio 1431, a diciannove anni, fu condannata al rogo e arsa viva a Rouen, in Francia.

Nel 1456 papa Callisto III, al termine di una seconda inchiesta, dichiarò la nullità di tale processo.

Fu beatificata nel 1909 da Pio X e canonizzata nel 1920 da Benedetto XV, fu poi proclamata patrona di Francia.