Le mafie a Roma: sono tante e tra loro hanno stabilito di non farsi la guerra

Il presidente dell'Osservatorio legalità: "Oltre alle tradizionali ci sono i clan autoctoni e la criminalità straniera su spaccio e prostituzione"

Quante sono le mafie nel Lazio, e a Roma in particolare, e come operano? Alla vigilia della prima sentenza del processo su Mafia Capitale, attesa entro luglio, ne abbiamo parlato col presidente dell'Osservatorio per la legalità e la sicurezza.



Conoscerla per combatterla, senza omertà o ritrosie. E nel Lazio la mafia, anzi le mafie, sono tante. Dagli anni '70, oggi il radicamento è accertato, dice il presidente dell'Osservatorio, nato nel 2001 ma risorto con la giunta Zingaretti. A Roma, per cominciare, operano tutte le mafie di derivazione meridionale, Cosa Nostra, camorra, 'ndrangheta.

E poi c'è Mafia Capitale, la prima sentenza è attesa a luglio. Una storia, per Cioffredi, che molto ci dice dell'attività di una organizzazione che ha utilizzato il metodo mafioso.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Gianpiero Cioffredi presidente Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza