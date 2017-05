OMS: giornata contro tabacco

“Il tabacco minaccia tutti noi” è il claim della campagna dell'Oms per proteggere la salute, ridurre la povertà e promuovere lo sviluppo. Ogni anno, oltre sette milioni di persone muoiono per tabagismo, rispetto ai quattro milioni all’inizio del ventunesimo secolo, secondo i nuovi dati forniti dall’Organizzazione della Sanità. Nel 2014 l'Authority sanitaria ha promosso un sondaggio tra 638 studenti di Terza Media, Prima e Seconda Superiore.

E' emerso che il 14,8% dei giovani fa uso costantemente di tabacco: 15,1% le femmine, 14,5% i maschi. Se si guarda alle famiglie dagli ultimi dati disponibili del 2012 è emerso che a San Marino i fumatori sono circa il 15% della popolazione a cui va aggiunto un altro 17% di ex fumatori.

Negli ultimi 6 anni, ci sono stati quasi 500 morti per malattie dell'apparato

cardiocircolatorio, 337 sono ascrivibili (in particolare infarti e

ictus) a situazioni su cui il fumo ha una forte incidenza.

In base ai dati del registro tumori infatti, tra il 2009 e il 2013 l'incidenza di patologie neoplastiche e tumorali ha raggiunto a San Marino 59,1 casi su 100mila abitanti per il tumore al polmone, 5,6 ogni 100mila abitanti per i tumori del cavo orale e di 41,6 casi ogni 100mila abitanti per quello alla vescica. Si tratta di patologie in cui esiste un'alta correlazione col fumo. Nel video l'intervista con Franco Santi, Segretario Sanità.



VA