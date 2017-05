13 dipendenti dell'Azzurro con stipendi non pagati per circa 80.000 euro

Tempi duri per il Centro Commerciale Azzurro che solo un anno fa lavorava ad un progetto di rilancio. Un declino ormai inesorabile che ha portato alla chiusura di numerose attività. Un mese fa sono fallite le società Gnc e Rema che fanno capo al gruppo Celli. Una crisi nota da tempo. Uno dopo l'altro hanno chiuso i negozi ad esse riconducibili: Kisenè, Fiorella Rubino, Motivi, Primigi, Calzedonia e Intimissimi. Circa 20 dipendenti si sono ritrovati senza lavoro e con stipendi non pagati. I sindacati hanno stimato che 13 dipendenti della società Rema sono in credito di circa 80.000 euro. La csu spiega che sta tentando da tempo di insinuarsi nelle procedure fallimentari dell'intero gruppo per recuperare il più possibile le retribuzioni spettanti.