31 maggio 1895: Kellogg chiede il brevetto per i Corn Flakes

L'invenzione dei Corn Flakes è avvenuta per caso ad opera dei fratelli Kellogg mentre lavoravano a nuove pietanze per una diete vegetariana. I fiocchi vengono serviti per la prima volta ai pazienti Battle Creek Sanitarium in Michigan l'8 agosto 1894 i fiocchi di grano, serviti con del latte, divennero ben presto un cibo molto popolare tra i pazienti, tanto che i fratelli Kellogg cominciarono a sperimentare la ricetta con altri cereali. Il 31 maggio del 1895 viene chiesto il loro brevetto che verrà rilasciato il 14 aprile 1896.

Nel 1906, Will Keith Kellogg, che lavorava come direttore amministrativo del sanatorio, decise di lanciare il prodotto sul mercato, fondando una sua azienda, la Kellogg's. Per fare ciò, litigò con il fratello al riguardo dell'aggiunta dello zucchero nei fiocchi per rendere il sapore più gradevole e adatto ad un pubblico più vasto. I corn flakes furono il suo primo prodotto commercializzato.