AIS presenta alla Reggenza il Codice Deontologico

Ricevuto in udienza dalla Reggenza il direttivo dell'Associazione Infermieristica Sammarinese per la presentazione ai Capi di Stati del primo codice Deontologico dell'Infermiere. Il segretario alla Sanità Santi ne ha sottolineato l'importanza nell'evoluzione della professione, “che ha visto – ha detto - una crescita nei numeri, nelle competenze, nelle responsabilità e nell'autonomia. Il codice – ha aggiunto – come guida nella condotta e stimolo alla riflessione, nella mission di fondo che resta quella del prendersi cura dell'assistito”. I principi ispiratori del codice ribaditi dal direttore generale Gualtieri: “la tutela della vita, la dignità umana, l'integrità della persona, il diritto alla salute che si integrano perfettamente con i principi del piano sociosanitario dell'ISS”. Così la Reggenza, che ha richiamato il valore di “figure professionali chiamate a promuovere il diritto dei cittadini alla salute, mettendo al centro la persona”, nonché l'importanza della “valorizzazione della risorse umane e professionali per un sistema sanitario che sia d'eccellenza”



Nel video, l'intervista al Presidente dell'Associazione Infermieristica Sammarinese, Lina Stefanelli