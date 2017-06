'Gli scarti faranno rinascere il Titano'. Convegno di Agenda 21

Ripensare lo sviluppo economico per cogliere le nuove opportunità e cercare di conciliarlo con la sostenibilità. Al Santa Chiara un incontro sulla 'green economy'' organizzato da Agenda 21 San Marino e dal Gas Marino, insieme alle Istituzioni - c'era il segretario all'Economia Andrea Zafferani -, l'Università, le categorie sociali ed economiche, il Parco Scientifico Tecnologico, esperti.

"Nel mondo ed in particolare in Italia sta crescendo un modello di sviluppo ad economia circolare: un sistema in cui tutte le attività, a partire dall’estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per altri. “Gli scarti faranno rinascere il titano” il tema del project work di Michele Stacchini, studente sammarinese al quale Agenda 21 ha assegnato una Borsa di Studio per la frequentazione di un Master in “Gestione e comunicazione della sostenibilità, formazione, green jobs e circular economy. A portare a San Marino i risultati della green economy Claudio Rinaldi, che cura il rapporto GreenItaly.

Nel video l'intervista a Claudio Rinaldi ed a Michele Stacchini, che spiega perché l'economia circolare è il futuro di San Marino.