5 giugno, giornata dell'ambiente: Michelotti invoca economia circolare

La segreteria al Territorio invita a festeggiare al Parco Laiala. Tutela dell'ambiente centrale anche un'ottica di nuova offerta di turismo

Economia circolare, un nuovo modello per la reimmissione di ogni forma di rifiuto nel circuito produttivo, per eliminare lo scarto, o perché lo scarto divenga risorsa. Lo chiede il segretario al territorio Michelotti nel lanciare la giornata mondiale dell'ambiente. Parte dall'evidenza dei dati, per cui San Marino risulta consumare e creare scarto con una incidenza di almeno il doppio rispetto al circondario. Il luogo scelto per festeggiare è simbolico: Parco Laiala, una vecchia discarica di materiale inerte, parte di territorio recuperato e restituito alla collettività. Giornata dell'ambiente dal 1972, data della prima Conferenza di Stoccolma con la Prima Dichiarazione sul tema: 26 principi, regole di responsabilità per l'uomo.

Festa dalle 18: passeggiata, aperitivo con i prodotti dei Consorzi Terra di San Marino e Vini Tipici, intrattenimento e musica. Tutela dell'ambiente, dal Territorio alle politiche del turismo, lanciando il progetto di turismo all'aria aperta, per un'offerta non solo limitata alle bellezza del centro storico, ma allargate alle aree naturalistiche, collegando i tanti sentieri ciclabili.



Nel video, l'intervista al Segretario al territorio Augusto Michelotti





AS