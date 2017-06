Arrivati a 14 milioni gli utenti Instagram in Italia

Nel mondo sono 700 milioni

La community di Instagram in Italia continua a crescere a ritmo esponenziale. Sono 14 milioni le persone che usano l'app, lo ha detto il co-fondatore della piattaforma, Mike Krieger, nel corso della sua visita ufficiale in Italia. Nel mondo sono oltre 700 milioni gli utenti attivi mensilmente su Instagram. "In Italia Instagram sta crescendo ad un ritmo impressionante e ad oggi 14 milioni di persone utilizzano la piattaforma ogni mese, rispetto ai 9 milioni che avevamo annunciato lo scorso anno - commenta Luca Colombo, Country Manager di Instagram e Facebook per l'Italia - Questo livello di engagement, insieme a un pubblico potenziale in costante crescita in Italia, rappresentano un'importante opportunità per gli inserzionisti sul mercato".