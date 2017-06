Biologa scozzese 32enne è Donna dell'Anno

Karina Atkinson impegnata per la protezione della biodiversità in Paraguay

La biologa scozzese Karina Atkinson, 32 anni, è stata premiata "Donna dell'Anno", nella serata di ieri al Grand Hotel Billia di Saint-Vincent, nell'ambito della 19esima edizione dell'iniziativa promossa dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Anche il Direttore Generale della San Marino Rtv Carlo Romeo tra i giurati al Premio Internazionale.

La Atkinson ha sottratto all'agricoltura industriale intensiva un'area del Paraguay ricca di biodiversità in via di estinzione, creando la riserva naturale protetta di Laguna Blanca, meta di studiosi da tutto il mondo e fonte di reddito e sviluppo per la popolazione locale.

"Karina - ha così motivato la giuria - ha realizzato un sogno, concretizzando un modello di riferimento, in cui ricerca scientifica e innovazione non si sono mai scissi dall'impegno sociale".

La 32enne scozzese ha ricevuto un contributo economico per il suo progetto di 20 mila euro. Altre due donne sono state premiate: Alessandra Farris (premio popolarità), imprenditrice sarda che, per aiutare i genitori sordi ha ideato un innovativo sistema rivelatore di suoni e Monika Hauser, medico scozzese che ha dedicato la sua vita a curare e sostenere le donne vittime di violenza sessuale nei conflitti di tutto il mondo.

Nel corso della cerimonia è stato assegnato anche il Premio Soroptimist International Club Valle d'Aosta alla cardiologa italiana Elisabetta Rossi impegnata contro la fame in Eritrea. La Targa di Donna Moderna, media partner del Premio, è stata consegnata all'imprenditrice sarda Alessandra Farris dalla direttrice del settimanale Annalisa Monfreda. Madrina della manifestazione la slalomista azzurra Federica Brignone.

"Per questa diciannovesima edizione, abbiamo scelto il tema del dovere - ha evidenziato il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Andrea Rosset - perché è un concetto alla base della convivenza civile. Ma è anche un valore morale che si realizza nei confronti del prossimo attraverso il rispetto e la solidarietà, il sacrificio e l'altruismo".