Governo al lavoro con Aass, Proprietà, Anis e giunta Acquaviva

Primo incontro alla segreteria di Stato per il Territorio per la riqualificazione ambientale del sito della Cartiera Ciacci. Si e' tenuta infatti questa mattina una riunione, promossa dal governo, cui ha partecipato una delegazione del Congresso di Stato, la Giunta di Castello di Acquaviva, l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, l'Associazione Nazionale Industriali Sammarinese e la proprieta' della cartiera Ciacci. "Obiettivo del vertice- spiega in una nota la segreteria di Stato- e' attivare un tavolo di confronto che con trasparenza e nella massima condivisione fra le istituzioni e i soggetti coinvolti possa coniugare le legittime esigenze dei cittadini, soprattutto in tema di rispetto delle tematiche ambientali, con le prerogative di un'impresa che opera nella Repubblica di San Marino da decenni". In definitiva, "l'incontro di oggi, assicura la segreteria di Stato guidata da Augusto Michelotti- e' stato il prologo di una serie di confronti che saranno attivati dalle prossime settimane".