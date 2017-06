Pesaro: niente tasse locali per tre anni per alberghi riqualificati

La giunta di Pesaro approva una delibera per gli alberghi che aumentino la qualità dei servizi. Benefit fiscali sulle ristrutturazioni.

Guerra al brutto nella zona mare di Pesaro. Niente tasse per tre anni per gli alberghi che scelgano la riqualificazione della struttura; dall'ampliamento, al risanamento conservativo alla riqualificazione energetica.

La misura approvata dalla giunta comunale è aperta ai 54 hotel cittadini

Albergatori esonerati dalle imposte locali e vengono azzerati gli oneri di urbanizzazione.

C'è un anno di tempo, chi vorrà avere le agevolazioni dovrà presentare richiesta al comune entro il 30 giugno 2018.

"E' una buona misura anche se non tutti i lavori sono compresi, l'arredo per esempio non lo è" ha spiegato Fabrizio Oliva, presidente della associazione degli albergatori di Pesaro. Nel frattempo inizia la stagione con alberghi tutti aperti ed esauriti per il ponte del due giugno, sono previsti una serie di eventi sportivi. Nel video le interviste a Fabrizio Oliva, pres. Albergatori Pesaro



VA