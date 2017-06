Ponte 2 giugno, 8 milioni di persone in viaggio

Saranno 8 milioni, in crescita del 2% rispetto allo scorso anno, gli italiani che approfitteranno del lungo weekend del 2 giugno per godersi l'anticipo dell'estate.

Federturismo Confindustria comunica che saranno preferite mete vicine da raggiungere, con una permanenza media di 1 notte e una spesa pro capite di circa 200 euro.

La grande maggioranza degli italiani, l'88% circa, sceglierà le località di mare (Toscana, Emilia Romagna e Campania) e le città d'arte. La casa di parenti e amici rimarrà la prima scelta, seguita dalle strutture alberghiere che registreranno un incremento di presenze dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2016.

Per quanto riguarda il meteo di domani, al Nord è previsto variabile sulle Alpi con qualche temporale pomeridiano sui monti, in prevalenza soleggiato sul resto d'Italia.