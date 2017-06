RAI: ultimo consiglio d'amministrazione per Dall'Orto

Ultimo Cda questa mattina per il direttore generale uscente della Rai, Antonio Campo Dall'Orto. La presidente Monica Maggioni ha convocato una riunione con pochi punti all'ordine del giorno, nella quale il manager veneto dovrebbe comunicare la decisione di lasciare l'azienda, dopo aver rimesso il mandato nelle mani del ministro del Tesoro, Pier Carlo Padoan. Per il sostituto bisognerà attendere il fine

settimana o al più tardi lunedì: in pole Paolo Dal Brocco e Claudio Cappon.