La Blue Whale "non è un fake", segnalati casi nelle Marche

Lo afferma Giuseppe Lavenia, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi delle Marche. Tre i casi segnalati allo psicoterapeuta che abbiamo intervistato

Genitori e cittadini in allarme. Nelle ultime settimane uno dei temi più discussi – e inquietanti - è il Blue Whale, un gioco macabro su Internet composto da 50 prove da compiere per prepararsi al suicidio gettandosi nel vuoto.

La Balena Blu è stata etichettata come potenziale fake news. Ma le notizie di cronaca legate a questa pratica si susseguono.

A Molfetta i Carabinieri hanno salvato un 17enne che stava per buttarsi da un cavalcavia. Nel Ravennate sarebbero 3 i casi di ragazzini finiti nel meccanismo.

L'indizio sono stati i tagli sul braccio, una delle 'prescrizioni' del Blue Whale.



In Parlamento, Lara Ricciatti, vicepresidente alla Camera del gruppo Articolo1-Movimento democratico e progressista ha presentato un'interrogazione parlamentare per approfondire il fenomeno a livello istituzionale. Ma c'è chi non ha dubbi: il problema è reale, come spiega Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi delle Marche.



Mauro Torresi





Nel servizio, l'intervista a Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e vicepresidente Ordine Psicologi Marche