Festa 2 Giugno: ultimo ricevimento sul Titano per l'Ambasciatore Bregato

In occasione della Festa del 2 Giugno si è tenuto il tradizionale ricevimento dell'Ambasciata d'Italia a San Marino. Una festa, quest'anno, dal sapore particolare poiché è l'ultima organizzata dall'Ambasciatore Barbara Bregato, la quale si appresta a concludere il mandato sul Titano per proseguire in Marocco. Più numerosi del solito gli ospiti – oltre 300 persone – a manifestare la riconoscenza del popolo sammarinese per il lavoro svolto dalla rappresentante diplomatica. Presenti autorità italiane e sammarinesi: una nutrita delegazione di Governo, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini; i vertici delle forze dell'ordine locali e del circondario, oltre a diversi esponenti del mondo politico-istituzionale, economico, accademico e culturale. Momento clou del ricevimento, il saluto dell'Ambasciatore a cui, infine, è stato reso omaggio con una torta a sorpresa.

Nel video l'intervista a Barbara Bregato, Ambasciatore d'Italia a San Marino.



