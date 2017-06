Iss: studenti delle superiori in visita per una giornata di orientamento

13 studenti delle superiori in visita all'Iss. Una occasione di orientamento per scegliere il lavoro del futuro, magari in ambito sanitario. La piccola delegazione ha potuto vistare l'ospedale di stato e parlare con gli addetti ai lavori. Prima le sale operatorie alla scoperta del loro funzionamento, poi, per capire i meccanismi dell'emergenza, hanno vistato il pronto soccorso. Poi sono stati accompagnati al reparto di radiologia. Ultima tappa al "Dipartimento Prevenzione" per capire i fattori di rischio per la salute e l'importanza della raccolta dati. I ragazzi hanno vistato anche il laboratorio tra gli strumenti del mestiere. Nel video l'intervista a Gabriele Rinaldi, direttore Authority Sanitaria.