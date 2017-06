Clima, tutti contro Trump: l'America mai così isolata

L'America mai così isolata come dopo lo strappo di Trump dall'accordo di Parigi sul clima. Un grave errore per Europa, Cina, India e Russia quello della Casa Bianca. 'Un disastro per l'umanità e per il pianeta', dice monsignor Marcelo Sanchez

Sorondo, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze voce autorevole del Vaticano. 'Il riscaldamento climatico è' innegabile, ed è una delle minacce più grandi nel mondo attuale e per il futuro del nostro pianeta', è il monito del segretario generale dell'Onu Guterres. Città e Stati americani, intanto, sfidano il presidente e danno vita ad un movimento per difendere e applicare l'accordo di Parigi. La Casa Bianca va al contrattacco: 'Non abbiamo niente di cui scusarci, è stata una decisione molto coraggiosa: ha messo l'America al primo posto',

dice il capo dell'Agenzia per la difesa dell'ambiente Pruitt.