Rimini: "Turisti come a Ferragosto" dice Rinaldis, presidente albergatori

Rimini dà il benvenuto ai turisti con un ponte da tutto esaurito.

"Come Ferragosto, un week end unico" commenta la presidente degli albergatori di Rimini Patrizia Rinaldis "Occupazione totale con buoni prezzi, tantissima richiesta, anche se devo sottolineare l'arrivo tragico per il traffico, chi veniva da milano ci ha messo 9 ore, pensiamo alle opere in grande ma troviamo anche soluzioni che evitino gli imbuti della A14"

Come ogni estate tanti gli eventi: Rimini Welness è stato un traino per le presenze. In spiaggia ha aperto di nuovo il Boabay, il più grande parco galleggiante in Italia ci si tuffa nell'estate. 10mila metri quadrati di divertimento. Il consorzio Le spiagge Rimini, che ha investito quasi 600mila euro nell’attrazione.

Domani a Bellaria tutta la città solleverà gli occhi al cielo per l’atteso “Bellaria Igea Marina Airshow 2017”: grandi protagoniste della manifestazione saranno le Frecce Tricolori. Intanto L'assessore all'ambiente Anna Montini plaude ai bagnini che hanno migliorato l'arredo delle loro spiagge. L’ultima ordinanza balneare invitava a realizzare schermature dell’area in cui sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti. Nel video l'intervista a Gabriele Pagliarani, Bagno 26 Rimini.



VA