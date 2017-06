Sclerosi multipla, settimana di sensibilizzazione: incidenza in aumento anche a San Marino

Malattia cronica del sistema nervoso centrale, colpisce il giovane adulto. Incidenza in significativo aumento negli ultimi 20 anni in tutta Europa e anche San Marino è identificata come zona ad alta prevalenza. “Una malattia molto importante: in un territorio di 33000 abitanti, l'incidenza è 1-2 nuovi casi l'anno; 89 la prevalenza, vale a dire i casi totali, al 31 dicembre 2015 – dice Susanna Guttman, neurologa dell'Ospedale di Stato e Presidente dell'associazione Sclerosi multipla Sammarinese -, con caratteristiche vicine alle aree a più alta incidenza in Italia, come la Sardegna”.

A San Marino una presa in carico totale del paziente, in un percorso che prevede la condivisione non solo neurologica, ma tra tutti i professionisti coinvolti, dal fisiatra all'oculista, al supporto psicologico, fino al percorso di supervisione a domicilio. Insieme, alla partecipazione attiva di chi rappresenta il punto di vista dei malati, sottolineando il contributo dell'Associazione Sclerosi Multipla Sammarinese. Importante la sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani.



nel video, l'intervista a Susanna Guttman, neurologa e Presidente Associazione Sclerosi Multipla Sammarinese