Giochi 2017. Il grazie di Rtv

La San Marino Rtv ringrazia tutto il Personale impegnato in questa settimana nei Giochi dei Piccoli Stati 2017.

Giornalisti, operatori di ripresa, di montaggio e di messa in onda, palinsesto e redazione, amministrazione e commerciale, hanno tutti avuto un proprio ruolo, più o meno visibile ma sempre determinante nell'ambito delle proprie funzioni, per la riuscita di un evento che ha impegnato tutte le nostre risorse per una intera settimana dalla mattina alla sera per ore di dirette e differite, coprendo, con la preziosa collaborazione del service televisivo prescelto dalla organizzazione, l'intera manifestazione.

Essere media partner in un evento internazionale di questa portata, dimostra ancora una volta le qualità - ormai pubblicamente riconosciute da tutti i maggiori esperti di media - del personale della Radiotelevisione di Stato sammarinese.

Un grazie inoltre da parte della Rtv a tutte le istituzioni sammarinesi coinvolte, agli organizzatori che hanno compreso e collaborato alla miglior riuscita del nostro lavoro, a tutti gli straordinari volontari, straordinario esempio per la loro dedizione e disponibilità e infine a tutto il pubblico che ci è stato vicino e ha fatto sentire il suo apprezzamento per il lavoro svolto.

Un grandissimo grazie di cuore infine a tutti gli atleti e ai team che hanno dato vita e corpo a una settimana di sport e di valori sportivi che siamo stati lieti di aver potuto raccontare in tutta Europa per la prima volta da San Marino.