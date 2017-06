Pesaro; continua il restyling del centro storico

"Alcuni interventi fondamentali sono già compiuti" spiega Enzo Belloni, assessore Lavori Pubblici

Cinque cantieri stanno cambiando il volto del centro storico di Pesaro.

Lungo il Corso XI Settembre nel tratto tra via Mazza e via Cartella, la nuova pavimentazione si allarga di circa due metri oltre il porticato, rendendo così pedonale lo spazio oggi occupato dalle auto, i cui posti verranno eliminati.

Per via San Francesco interventi in corso per stendere la nuova pavimentazione sotto i portici al posto della gomma nera. E' limitato anche il passaggio pedonale.

Piazza Olivieri, davanti al Conservatorio, è stata sistemata con la riqualificazione degli arredi e la posa di un albero alto tre metri al centro dell’area.

Si deve lavorare ancora nella zona dello spazio espositivo della Pescheria e in Piazza Toschi Mosca dove c'è il museo civico. Il restyling, in questo caso, porterà alla ‘piazza della creatività’.

Il progetto di rifacimento è costato al Comune 1 milione e mezzo di euro più un altro milione per sistemare i selciati.

Anche i commercianti hanno visto cambiare l'atmosfera e l'arredo urbano. "Ho aperto il mio negozio in questa via nel 2009 - spiega Nicola Dolcini, commerciante - ho visto cambiare la via e migliorare l'arredo urbano. E' anche arrivato il colosso HM ma per noi è uno stimolo a fare meglio, a proporre un prodotto di qualità, rigorosamente made in italy". Nel video le interviste a Enzo Belloni, assessore lavori pubblici Comune Pesaro, Nicola Dolcini, commerciante.



VA