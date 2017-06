Nel weekend boom di turisti in Riviera: per Gnassi è un "ferragiugno"

In attesa dei numeri ufficiali, il lungo ponte del 2 giugno è già stato ribattezzato dal sindaco di Rimini Andrea Gnassi come “ferragiugno“: “ eccezionale, in termini di arrivi, presenze e visibilità mediatica. Un fine settimana che è andato oltre le aspettative “superando – dice Gnassi – i già buoni risultati degli ultimi anni. Soddisfatti gli operatori turistici: “tutti confermano come questo fine settimana abbia registrato il tutto esaurito con l’apertura a pieno regime delle strutture alberghiere. Non era scontato ma l’intuizione di ‘allungare’ Rimini Wellness con 2 giugno fa parte di una strategia che sfruttando il calendario cuce e mette insieme proposte e servizi di qualità. La Riviera di Rimini è tornata traino”. Bello – aggiunge il primo cittadino – vedere riaffacciarsi centinaia di ” giovani imprenditori del turismo” che aprono e promuovono idee, progetti e imprese. Dai dee jay set in spiaggia , alla ristorazione, al Parco acquatico di mare più grande del mondo, agli itinerari della città d’arte , alle colline e castelli con ” il Bike” , fino ad essere meta di soggiorno per riders e motociclisti che raggiungono il Mugello dalla riviera ai nostri Appennini. Una connessione che crea quel “clima ” di accoglienza e irrepetibilità. E tutto ciò significa economia e lavoro“.