I Carabinieri di Rimini festeggiano il 203° della Fondazione e tracciano un bilancio, reati in calo

203 anni di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Cerimonia al Comando Provinciale di Rimini. Autorità, amici dell'Arma, i militari dipendenti per un momento solenne che quest'anno il comandante Mario Conio ha voluto allargare alla città, presente simbolicamente con i bambini di una classe elementare. Festa, occasione per fare il punto sull'attività operativa, di prevenzione dei reati e sul territorio. In evidenza anche il coordinamento con le altre forze dell'ordine le amministrazioni, nonché con gli organi di Polizia della Repubblica di San Marino, con la quale – ricorda il Comando – sono state recentemente siglate intese di cooperazione nella lotta alla criminalità transfrontaliera.

Nel 2016 l'Arma ha proceduto per un totale 18.487 delitti, pari al 76 per cento di quelli denunciati nell'intera provincia. In testa furti e rapine: 16 mila 241 i furti, diminuiti del 7% rispetto al 2015, la flessione più significativa quelli in abitazione le rapine sono state 207 anche loro in diminuzione del 12 per cento soprattutto ai danni degli esercizi commerciali. Oltre 3 mila persone assicurate alla giustizia, di cui 489 arrestate. Controllati, nei servizi di prevenzione, oltre 48 mila soggetti, in aumento rispetto al 2013.

Nel servizio il Comandante provinciale Col. Mario Conio