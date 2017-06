Media Usa: "Hacker russi nei software del sistema elettorale"

Stando a nuovi documenti della Nsa (l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale), hacker russi avrebbero attaccato almeno uno dei fornitori di software per le elezioni americane prima del voto nelle presidenziali 2016. I documenti sono stati pubblicati dal sito Intercept e mostrerebbero che l'azione degli hacker è penetrata nel sistema elettorale più di quanto fosse emerso finora. Non emerge tuttavia se l'intervento abbia avuto un effetto sull'esito del voto.