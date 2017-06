Gran Bretagna al voto, tra Brexit e terrorismo: May e Corbyn vicini nei sondaggi

Il presidente della stampa estera Willan: "May ha perso consensi; Corbyn amato dai giovani"

Gran Bretagna al voto: il nuovo premier dovrà gestire la Brexit e fronteggiare la minaccia terrorismo, ma proprio gli ultimi attentati potrebbero far perdere consensi all'attuale premier Theresa May.



Prima degli attentati la vittoria della conservatrice Theresa May sembrava scontata, ma secondo il presidente della stampa estera, corrispondente inglese Philip Willan, gli ultimi avvenimenti hanno eroso tutto o quasi il suo vantaggio.

Il principale concorrente è il laburista James Corbyn, secondo gli ultimi sondaggi sarebbe indietro di un solo punto percentuale rispetto alla May.

Il nuovo premier dovrà gestire il divorzio dall'Unione Europea, la cosiddetta Brexit: alcuni ritengono sia possibile annullarla, il Paese è molto diviso su questo argomento, ma davvero sarebbe possibile?



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Philip Willan giornalista di "The Times"