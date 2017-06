Notte Rosa: in Romagna e Marche un week-end contro la paura

La Notte Rosa è la festa di un Paese che non si vuole rintanare in casa, che di fronte alla paura dice 'Together', spalanca le porte e si abbraccia". Così il sindaco di Rimini e presidente di Destinazione Romagna Andrea Gnassi ha presentato oggi a Milano la 12ma edizione della Notte Rosa, il weekend di appuntamenti musicali e culturali in programma da venerdì 7 luglio nei 15 comuni della riviera della Romagna e del nord delle Marche. In cartellone tra gli altri Samuele Bersani, The Kolors, Paola Turci, Francesco Renga, Nina Zilli, Litfiba, Thegiornalisti, Ermal Meta. Dopo i 2,5 milioni di visitatori del 2016, per il 'capodanno dell'estate' 2017 sono attese oltre 3 milioni di persone, come ha detto l'assessore al turismo della regione Emilia Romagna Andrea Corsini, che ha garantito sicurezza e ordine tramite un piano di presidio non invasivo concordato con le prefetture.