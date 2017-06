Veniva dall'Italia il terzo killer del London Bridge

Aveva la nazionalità italiana Youssef Zaghba, identificato come il terzo terrorista dell'attacco di Londra. L'uomo, madre italiana e padre marocchino, viveva nell'East London come gli altri due terroristi. A marzo del 2016 era stato fermato all'aeroporto di Bologna con un biglietto per Istanbul. Le autorità italiane condivisero le informazioni su Zaghba con l'intelligence internazionale e la madre collaborò nelle indagini. Arrestato un sospetto fiancheggiatore dei terroristi. Theresa May chiede uno screening sull'efficacia di polizia e servizi segreti, la polizia rafforza la sicurezza ai seggi elettorali. Domani il voto. Folla di giovani al comizio di Corbyn a Birmingham.