100 anni di Lions, al Kursaal la storia di Melvin Jones

Al Palazzo Congressi Kursaal lo spettacolo che ricostruisce la storia del fondatore dei Lions, Melvin Jones. L'iniziativa è stata organizzata per i 100 anni dell'associazione e il ricavato sarà devoluto all'ente benefico "Amici di padre Marcellino".

Il Lions Club con 950 milioni di dollari investiti in progetti è al primo posto tra le ONG. A Domagnano c'è un parco pubblico intitolato a Jones e lì è stato installato un contenitore per la raccolta di occhiali usati, una delle campagne più importanti messa in atto a livello internazionale. Lo spettacolo è stato messo in scena dagli allievi della classe di Arpa dell'istituto musicale e da giovani attori di Bradipoteatar.