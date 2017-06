8 giugno 1987: Fondato a Bologna il Telefono Azzurro

Su iniziativa del Prof. Caffo, neuropsichiatra infantile, nasce a Bologna l’associazione Telefono Azzurro. Primo sostenitore dell’associazione fu Gerry Scotti che attraverso la canzone Smile promosse la prima raccolta fondi. Grazie allo sviluppo di modelli di formazione per operatori sulle tematiche dell’infanzia e dell’adolescenza diventa punto di riferimento italiano e modello di sviluppo per le entità simili in Europa. La linea gratuita attivata nel 1990 diventa riferimento per adulti, insegnanti ed ragazzi che rilevino situazioni di disagio infantile o che vogliano essere informati su come aiutare i bambini coinvolti.