Un concetto che finisce per riguardare tutti. Giornata della Privacy, convegno al Kursaal

Evento organizzato da Camera di Commercio

Al Kursaal la Giornata della Privacy, convegno organizzato dalla Camera di Commercio di San Marino. Il concetto di privacy, inteso come diritto alla riservatezza, si è evoluto negli anni fino a riguardare tutto e tutti e la tavola rotonda, alla quale ha partecipato anche Umberto Rapetto, ex Generale della Guardia di Finanza, considerato uno dei maggiori esperti mondiali in tema di privacy e cyber security, è stata occasione per un confronto tra relatori di grande esperienza in materia. Una occasione storica, in vista di possibili futuri accordi tra Italia e San Marino, alla luce del nuovo regolamento europeo che dal maggio del prossimo anno chiamerà a nuovi obblighi e responsabilità le aziende che trattano i dati personali dei cittadini europei.

Sentiamo il Segretario di Stato Interni Guerrino Zanotti e Mario de Bernart, dirigente presso il Garante Privacy.