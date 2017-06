Il denaro allontana da Dio? La riflessione di Monsignor Andrea Turazzi nelle giornate di preghiera per la politica

Giornate di riflessione e preghiera per la politica: domani la conferenza della professoressa Alessandra Smerilli; il 17 giugno partita di calcio tra politici e sacerdoti; il 22 giugno il Giubileo dei Politici con il Vescovo di San Marino-Montefeltro

Presentate, al Vicariato di Domagnano, “Le giornate di riflessione e preghiera per la politica” organizzate dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e dalla Diocesi di San Marino-Montefeltro.



Il primo appuntamento delle giornate di riflessione e preghiera per la politica in programma è domani alle 21, alla Sala Montelupo, con la conferenza su “Economia ed Etica: come superare le logiche dell'esclusione e dell'inequità” che sarà tenuta da Suor Alessandra Smerilli, Docente di Economia Politica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione. Sabato 17 giugno ci sarà un momento di festa ed amicizia con una partita di calcio tra sacerdoti e politici; domenica 18 sarà invece una giornata di riflessione e preghiera nelle parrocchie. L'iniziativa culminerà nella serata di giovedì 22 giugno, al santuario Madonna della Consolazione di Borgo Maggiore. Nell'ambito del Giubileo parrocchiale si celebrerà il giubileo dei politici con una veglia di preghiera presieduta dal Vescovo Monsignor Andrea Turazzi. L'evento religioso cade nel giorno in cui si ricorda San Tommaso Moro, patrono dei politici.

Monsignor Turazzi, in conferenza stampa, ha preannunciato che imposterà la sua riflessione del 22 giugno sulla domanda: “Il denaro allontana da Dio?”. Noi gli abbiamo chiesto un'anticipazione.

