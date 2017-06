GB e Corea del Nord: attenzione allo scenario internazionale

Il Regno Unito andrà al voto tra poche ore in un clima di incertezza, dopo il referendum sulla Brexit e la paura dei raid terroristici che hanno insanguinato il Paese. Il favore dei sondaggi restava, fino a ieri sera, per il Partito Conservatore di Theresa May che promette pugno di ferro contro i terroristi, ma i Laburisti di Jeremy Corbyn guadagnano sostegno dalle polemiche sulla prevenzione che non è riuscita a evitare i recenti attentati.



Intanto la Corea del Nord ha effettuato un nuovo test missilistico multiplo. Pyongyang ha sparato "più proiettili che hanno percorso una traiettoria di 200 chilometri dalla base di Wonsan", ha detto un portavoce del ministero della Difesa. In questo modo il regime di Kim Jong-un vuole dimostrare di poter colpire efficacemente un obiettivo in mare. L'ultimo test era avvenuto il 29 maggio con un missile a medio raggio.