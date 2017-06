Università, per la prima volta quattro italiane tra le prime 200 al mondo

Classifica QS World Ranking, in prima posizione resta il MIT

Le Università italiane raggiungo un risultato ragguardevole, per la prima volta quattro atenei del Bel Paese si piazzano nelle prime 200 migliori università del mondo, secondo una delle più note classifiche internazionali, il QS World University Rankings.

Il Politecnico di Milano, la migliore italiana al 170/o posto guadagnando 13 posizioni e confermandosi prima università della penisola, poi

c'è l'Università di Bologna, 188/a, che sale di 20 posizioni. Per la prima volta entrano Scuola Superiore Sant'Anna Pisa e la Scuola Normale Superiore, entrambe al 192/o posto.

Al vertice della classifica quattro università americane: al primo posto per il sesto anno consecutivo il Massachusetts Institute of Technology (Mit), poi secondo e terzo posto per Stanford e Harvard; sale in quarta posizione il California Institute of Technology (Caltech).