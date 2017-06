Europa Street Food di Pesaro: madrina d'eccezione Cristina Nicolini

La sammarinese seconda classificata a Masterchef Italia sarà la madrina del Festival del cibo di strada che si terrà il 16, 17, 18 giugno sul Lungomare di Pesaro



Lungomare di Pesaro

Al via la III° edizione dell’evento dedicato al cibo di strada dal 16 al 18 giugno il lungomare di Pesaro, Europa Street Food Festival.

Si tratta di una manifestazione gastronomica che propone le eccellenze e le tipicità del cibo di strada proveniente dall’ Italia e dall’ Europa. Colorati e originali truck food presenteranno le loro ricette e la Palla di Pomodoro sarà scenario di show cooking e dibattiti con ospiti d’eccezione.

L’evento si articola in diverse zone.

L’AREA TRUCK FOOD dedicata ai Truck Food provenienti da varie regioni italiane; dall’universo vegano alla pucceria romana, dall’ Abruzzo on the road ai sapori della birra artigianale e tanti altri ancora. Occuperanno la zona Lungomare Nazario Sauro intorno la palla di Pomodoro.

L’AREA STREET FOOD EUROPA dove si potranno assaggiare piatti e bevande tipicamente europei dalla paella spagnola alla birra ceca, dalle crepes olandesi alle gouffre belghe.

L’AREA EVENTI- SHOW COOKING è il punto di maggiore attrazione. Davanti alla bellissima Palla di Pomodoro, in Piazzale della Libertà, verrà allestita un’area con cucina a vista che sarà palcoscenico di show cooking con chef internazionali ed ospiti.

La manifestazione, inoltre, quest’ anno ha una madrina speciale, Cristina Nicolini, seconda classificata a Masterchef Italia ed una gradita ospite, Giulia Brandi, anche lei concorrente del famoso programma di cucina.