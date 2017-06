Instagram: sono soprattutto le donne ad usarlo



Il 17% degli italiani usa il social per seguire personaggi famosi

Dati in crescita in Italia per l'utilizza di Instagram: il social network, a differenza di altre piattaforme, piace soprattutto alle donne e ai giovani tra i 19 e 24 anni



Il 55% degli utenti di Instagram ha meno di 35 anni: l'età prevalente non è quella di minori di 18 anni (10%), ma quella dei giovani tra i 19 e i 24 anni, che rappresentano il 25% di tutti gli utilizzatori. Quote del 17% per i 25-29enni e i 36-45enni. Bassa, invece, la quota degli ultra 56enni (6%). Nata per essere un diario di foto della propria giornata, l'app si è presto trasformata, diventando un catalogo patinato per persone e brand. Secondo la ricerca di Blogmeter "Italiani e Social Media" il 14% degli italiani lo usa per condividere esperienze, ma il 17% lo sceglie per seguire personaggi famosi.