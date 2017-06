Mario Orfeo verso la direzione Rai

Mario Orfeo è stato designato dal Cda Rai come prossimo direttore generale, in sostituzione del dimissionario Antonio Campo Dall'Orto. Il Consiglio è ancora riunito e, a quanto si apprende, sarebbe stata questa la scelta.



Subito dopo dovrà riunirsi l'assemblea degli azionisti per confermare la scelta di Orfeo che, solo dopo questo via libera, verrà ufficialmente nominato.



Mario Orfeo, classe '66, già direttore del Messaggero e del Tg2, è direttore del Tg1 dal 2014.